فنان مشهور يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

وأفادت مصادر مقربة بأن ، البالغ من العمر 79 عامًا، تعرض لحالة إعياء شديدة تسببت بفقدانه الوعي مرتين متتاليتين، ما استدعى نقله فورًا إلى المستشفى.وفور وصوله، قرر الأطباء إدخاله إلى وحدة العناية المركزة نظرًا لعدم استقرار وضعه الصحي في البداية، إذ خضع لمراقبة طبية دقيقة من الفريق المعالج.وخلال ساعات من تلقيه العلاج، شهدت حالته تحسنًا ملحوظًا، بحسب ما أكده الدكتور ، عميد السابق، الذي نشر صورة تجمعه بالفنان عبر حسابه على " "، وأشار إلى أن وضعه القلبي أصبح أكثر استقرارًا.بدورها، صرحت عبد المنعم، ابنة الفنان، أن والدها لا يعاني أمراض القلب كما أشيع، موضحة أن نتائج الفحوص أظهرت وجود نقص حاد في عناصر أساسية في الدم، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهو ما أدى إلى حالات الإغماء المفاجئة.وأضافت أن الفنان الآن في وعي كامل ويتفاعل مع من حوله بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنه لا يزال تحت المتابعة داخل العناية المركزة لبعض الوقت للاطمئنان على استقرار حالته بشكل تام.يُذكر أن عبد المنعم سبق أن خاض معركة صحية صعبة خلال السنوات الماضية بعد إصابته بمرض ، إلا أنه تمكن من تجاوزها بنجاح عقب تلقيه العلاج الكيميائي.وسبق له أن تحدث عن تجربته هذه في لقاءات إعلامية، مشيرًا إلى تأثير المرض في حالته الجسدية والنفسية.