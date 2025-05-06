نجله ينفي وفاة الفنان قاسم الملاك: "كافي صارت بلا معنى!"

وقال علي الملاك في مقطع مصور، "الفنان بخير وصحة وعافية، ونشكر الله على هذه النعمة".وخاطب المروجين لشائعات وفاة والده، بالقول: "اتقوا الله. كافي صارت بلا معنى!".