وفاة مؤثرة الجمال "بانتوجا" بسبب عملية جراحية لإنقاص الوزن

نشرت عائلتة بانتوجا رسالة مؤثرة عبر حسابها على "إنستغرام"، جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة فاليريا بانتوجا. لقد كانت إنسانة محبوبة وتركت ذكريات دافئة تبعث الراحة في قلوبنا. نسأل الله أن يمنح العائلة والأصدقاء القوة والعزاء في هذا الوقت العصيب".وعبّر آلاف المتابعين عن دعمهم لعائلتها، وكتب العديد منهم تعليقات مؤثرة تذكر لحظاتهم المميزة معها. في إحدى الرسائل، قالت إحدى صديقاتها: "الحنين يقتلني، لا أستطيع حتى النظر إلى المرآة دون تذكرك.. تعلمت منك أن أكون ، مبتهجة، وحازمة. يا صديقتي، إلى الأبد".ووفقًا لشقيقة زوجها، خضعت فاليريا مؤخرًا لجراحة لإنقاص الوزن، وأوضحت أن حالتها الصحية تدهورت أثناء فترة التعافي، مما أدى إلى وفاتها.وأضافت: "لقد كانت تتعافى من جراحة السمنة، وكانت ضعيفة جدًا. أصيبت بمرض فجراً وانتهى بها الأمر جثة في المستشفى".ودعت شقيقة الزوج الجميع إلى الامتناع عن نشر الشائعات أو التكهنات حول سبب الوفاة، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستظهر بعد تشريح الجثة.