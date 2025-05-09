نقل الشاعر موفق محمد إلى مستشفى خاص في كربلاء.. ما السبب؟

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه يتابع الحالة الصحية للشاعر ، لافتاً إلى أن وفداً من الاتحاد زار الشاعر في المستشفى بمحافظة ، وتقرر نقله إلى ومجهّز بأحدث التقنيات الطبيّة في .كما طمئن الاتحاد بأنه يتابع حالة الشاعر الحلاوي، طالباً الأدباء بالدعاء لشاعرهم، ليتجاوز معاناته ويعود سالماً لجمهوره المحب.