الفرحة تدخل بيت حسين الجسمي.. المولود الأول اسمه "زايد"

الإعلان جاء عبر منصة "إكس"، حيث شارك صورة رمزية نابضة بالحب وكتب: "الحمد لله الذي وهبنا زايد بن روحاً لأرواحنا ونبضاً لقلوبنا".بهذا الحدث العائلي الخاص، يدخل الجسمي مرحلة جديدة من حياته، يتذوق فيها طعم الأبوة للمرة الأولى. ولم يخفِ الفنان تأثره بهذا الحدث، حيث أرفق منشوره بدعاءٍ عاطفي قال فيه: "اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ الأبوّة والأمومة"، مختتماً بكلمات من : "رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ".تفاعل الجمهور مع الخبر بشكل واسع، حيث أعرب آلاف المتابعين عن سعادتهم البالغة، متمنين للطفل "زايد" حياةً ملؤها السعادة والصحة، وأن يحمل اسمه – الذي يعبّر عن الإرث الإماراتي الأصيل – رسالة حب وعطاء تيمناً بالمغفور له الشيخ زايد بن .يأتي هذا الحدث السعيد متزامناً مع نجاح فني استثنائي يعيشه الجسمي، حيث تواصل أغنيته "فستانك الأبيض" تحقيق أرقام غير مسبوقة، إذ تجاوزت حاجز المليار مشاهدة عبر المنصات المختلفة، وأصبحت بمثابة "نشيد الحب" في حفلات الزفاف والمناسبات الرومانسية في العالم العربي.وقد وصف الجسمي هذا الإنجاز قائلاً: "إصدار عالمي بإحساس رومانسي يُلهم كل الحبايب ويخطف القلوب"، مؤكدًا أن الأغنية أصبحت ترمز لمشاعر العشق والفرح النقي.