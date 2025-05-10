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الفرحة تدخل بيت حسين الجسمي.. المولود الأول اسمه "زايد"
فن وثقافة
2025-05-10 | 13:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 شوهد
أعلن الفنان الإماراتي
حسين الجسمي
عن قدوم مولوده الأول، الذي أطلق عليه اسم "زايد"، في خطوةٍ استقبلها جمهوره بالتهاني والمشاعر الطيبة.
الإعلان جاء عبر منصة "إكس"، حيث شارك
الجسمي
صورة رمزية نابضة بالحب وكتب: "الحمد لله الذي وهبنا زايد بن
حسين الجسمي
روحاً لأرواحنا ونبضاً لقلوبنا".
بهذا الحدث العائلي الخاص، يدخل الجسمي مرحلة جديدة من حياته، يتذوق فيها طعم الأبوة للمرة الأولى. ولم يخفِ الفنان تأثره بهذا الحدث، حيث أرفق منشوره بدعاءٍ عاطفي قال فيه: "اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ
مشتاق
نعمة
الأبوّة والأمومة"، مختتماً بكلمات من
القرآن الكريم
: "رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ".
تفاعل الجمهور مع الخبر بشكل واسع، حيث أعرب آلاف المتابعين عن سعادتهم البالغة، متمنين للطفل "زايد" حياةً ملؤها السعادة والصحة، وأن يحمل اسمه – الذي يعبّر عن الإرث الإماراتي الأصيل – رسالة حب وعطاء تيمناً بالمغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان
.
يأتي هذا الحدث السعيد متزامناً مع نجاح فني استثنائي يعيشه الجسمي، حيث تواصل أغنيته "فستانك الأبيض" تحقيق أرقام غير مسبوقة، إذ تجاوزت حاجز المليار مشاهدة عبر المنصات المختلفة، وأصبحت بمثابة "نشيد الحب" في حفلات الزفاف والمناسبات الرومانسية في العالم العربي.
وقد وصف الجسمي هذا الإنجاز قائلاً: "إصدار عالمي بإحساس رومانسي يُلهم كل الحبايب ويخطف القلوب"، مؤكدًا أن الأغنية أصبحت ترمز لمشاعر العشق
الصادق
والفرح النقي.
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