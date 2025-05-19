جورج وسوف وهو يلعب "طاولة الزهر": انا بصحة جيدة

وظهر الوسوف وهو يلعب "طاولة الزهر" في منزله، معبراً عن استيائه من هذه الشائعات التي تقلق محبيه وتسبب لهم الاتصالات للاطمئنان عليه.وطالب مروجي الشائعات بالتوقف عن ذلك، وأرسل لجمهوره متمنياً لهم .وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، معبرين عن سعادتهم بظهوره بصحة جيدة ومهاجمين مروجي الشائعات.