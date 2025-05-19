مهندس زراعي يتهم ابنتي نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه

وذكر المُبلغ أنه "اتفق مع ابنتي الفنان الراحل على شراء الأرض مقابل 31 مليونًا و500 ألف جنيه، وقام بدفع مليون جنيه كعربون، إلا أنه فوجئ بتراجعهما عن إتمام الصفقة ورفضهما إعادة المبلغ، مما دفعه لتقديم البلاغ".وقد بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة.يُذكر أن هذا الخبر أعاد اسم إلى الأضواء بعد غياب فني منذ عام 2017.