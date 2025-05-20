إطلالة ياسمين صبري في مهرجان كان السينمائي (صور)

حرصت على الظهور بإطلالة مميزة هذا العام خلال فعاليات مهرجان كان، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الفوشيا الجريء، جاء بتصميم أنيق أبرز جمال قوامها، مع لمسات أنثوية ناعمة زادت من جاذبيتها على السجادة الحمراء.وأكملت الفنانة إطلالتها بسلسلة من الألماس الراقي، أضفت عليها بريقًا خاصًا، إلى جانب حلق متناسق من نفس النوع، مما جعل حضورها محط أنظار عدسات المصورين ومتابعي الموضة على مستوى العالم.