بأنامل عراقية.. متحف افتراضي يوثق الإبادة الجماعية في فلسطين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529004-638849922161760395.png
بأنامل عراقية.. متحف افتراضي يوثق الإبادة الجماعية في فلسطين
فن وثقافة
2025-06-08 | 11:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
214 شوهد
قام صانع المحتوى ومصمم الغرافيك العراقي، علي
عاصم
، بالعمل على مشروع "
متحف
فلسطيني افتراضي" يوثّق الإبادة الجماعية في فلسطين من قبل العدوان الإسرائيلي.
ويعمل
عاصم
في هذا المشروع بالتعاون مع
ياسر
الراجحي
، وطيف ساهر
القيسي
، ومضر
عبد الكريم
في "Trabuild Studio.
وقال عاصم في حديث صحفي، وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المشروع حالياً قيد النقاش، وهناك احتمال لتنفيذه في إحدى
الدول العربية
".
وأضاف: "شعرت بضرورة التحرك ودعم القضية بطريقتي الخاصة، بعيداً من الشعارات، من خلال رسالة قوية تصل إلى الناس عبر عمل بصري يؤثر فيهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب يفاجئ رئيس جنوب إفريقيا بأدلة "إبادة جماعية"
13:47 | 2025-05-21
العراق يتوجه لتحويل ملجأ العامرية الى متحف
09:49 | 2025-05-04
حزب الدعوة يذكر العراقيين باليوم الوطني للمقابر الجماعية: تعيشون تحت سقف النظام التعددي
13:23 | 2025-05-16
مقطع مصور يوثق قيام لص بسرقة دراجة نارية في بغداد
13:39 | 2025-06-06
الابادة
فلسطين
اسرائيل
العراق
متحف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على "نتفليكس"
منوعات
35.66%
07:19 | 2025-06-07
إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على "نتفليكس"
07:19 | 2025-06-07
السوداني يتصل ببعثة منتخبنا الوطني ويصدر توجيهاً
رياضة
31.45%
15:13 | 2025-06-06
السوداني يتصل ببعثة منتخبنا الوطني ويصدر توجيهاً
15:13 | 2025-06-06
الأسبوع المقبل.. بغداد سترتبط بمدينة إيرانية "مباشرة"
محليات
17.79%
02:36 | 2025-06-08
الأسبوع المقبل.. بغداد سترتبط بمدينة إيرانية "مباشرة"
02:36 | 2025-06-08
اغتيال "قيادي عراقي" في سوريا
أمن
15.1%
03:30 | 2025-06-08
اغتيال "قيادي عراقي" في سوريا
03:30 | 2025-06-08
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
اخترنا لك
فوائد كبيرة لتناول البيض يومياً
13:52 | 2025-06-07
إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على "نتفليكس"
07:19 | 2025-06-07
نزاع عشائري يشعل البصرة في أول أيام العيد (فيديو)
05:24 | 2025-06-07
دراسة تحدد علامات تنبئ بأعراض السكتة القلبية
01:13 | 2025-06-07
هل برج القوس على وشك خسارة كل شيء في 11 حزيران؟
01:00 | 2025-06-07
نقابة الفنانين تنعى فنانة عراقية كبيرة
10:26 | 2025-06-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.