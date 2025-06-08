بأنامل عراقية.. متحف افتراضي يوثق الإبادة الجماعية في فلسطين

ويعمل في هذا المشروع بالتعاون مع ، وطيف ساهر ، ومضر في "Trabuild Studio.وقال عاصم في حديث صحفي، وتابعته ، إن "المشروع حالياً قيد النقاش، وهناك احتمال لتنفيذه في إحدى ".وأضاف: "شعرت بضرورة التحرك ودعم القضية بطريقتي الخاصة، بعيداً من الشعارات، من خلال رسالة قوية تصل إلى الناس عبر عمل بصري يؤثر فيهم".