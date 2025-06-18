هند صبري تواجه الترحيل من مصر.. ما القصة؟

أثار دعم الفنانة لقافلة "الصمود" الإنسانية المتجهة إلى موجة من التفاعلات على مواقع التواصل، بين مؤيد يرى موقفها تضامنًا إنسانيًا، وآخرين طالبوا بمغادرتها البلاد على خلفية ما اعتبروه تجاوزًا للموقف الرسمي المصري.عقب نشرها بيان تأييد لـ"قافلة الصمود" عبر حسابها على "إنستغرام"، توالت التفاعلات بشكل كبير. المبادرة التونسية تهدف لتقديم مساعدات إنسانية وطبية لغزة في ظل التصعيد المستمر، وقد حظيت بدعم واسع في الأوساط التونسية والعربية.كان الدكتور ، والد الفنانة ، من أوائل المنتقدين، حيث نشر تدوينة على " " دعا فيها إلى شطب هند من ، معتبرًا أن دعمها للمبادرة يتعارض مع الثوابت المصرية، وداعيًا إلى ترحيلها من البلاد.في المقابل، لاقت هند صبري تأييدًا من عدد من الشخصيات الفنية، من بينهم المخرج أمير ، الذي عبّر عن ثقته في حب الفنانة لمصر. كما كتب الناقد منشورًا وصف فيه ما تتعرض له بمحاولة "اغتيال معنوي"، داعيًا إلى موقف رسمي من المهن التمثيلية.