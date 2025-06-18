هل قتل بطل مسلسل "يوسف الصديق"؟

وزعمت التقارير غير المؤكدة أنه كان يحضر فعالية ثقافية مغلقة قرب موقع القصف، ما أدى إلى إصابته بشظايا ومقتله.لكن سرعان ما نُفيت هذه الأنباء، إذ أصدر مدير أعماله بياناً عبر منصة "إكس" أكد فيه أن الفنان بخير ولم يكن في موقع الاستهداف، موضحاً أن الشائعة انتشرت بعد الغارات الجوية الأخيرة على شمال .وأضاف في تصريح لوسائل إعلام عراقية، أن زماني يقيم حالياً في ويتمتع بصحة جيدة.يُذكر أن مصطفى زماني من مواليد كنار شمالي ، وبدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل " " عام 2008، إذ أدى دور النبي في الكبر، وكان هذا أول ظهور له في عالم التمثيل.