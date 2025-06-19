آيتن عامر تكشف حقيقة زواجها من منتج شهير

وفي بيان مقتضب نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، نفت بشكل قاطع صحة ما تم تداوله، مؤكدة أن كل ما يُشاع لا يمت للواقع بصلة.وقالت: “تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام، أن ما تم نشره عار تماماً من ولا يمت للواقع بصلة”.وأضافت: “أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً لأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد”.ولم يمضِ وقت طويل حتى خرج المنتج أحمد الجنايني أيضاً عن صمته، ليرد عبر حسابه على “إنستغرام”، نافيًا بدوره صحة تلك الأخبار جملةً وتفصيلًا، ومهددًا بملاحقة مروّجيها قضائيًا.