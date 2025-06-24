ثاني يوم اتطلقت.. نيللي كريم تكشف تفاصيل أغرب حلم

في تصريحات تلفزيونية، أكدت أنها عاشت تجربتين شخصيتين حدّدتهما ، إحداهما كشفت عن ورم في أذنها والثانية راودتها برؤية تفيد طلاقها فحدث ذلك فعلاً في اليوم التالي.حلمت كريم بوعكة في أذنها ما دفعها لفحص طبي، حيث اكتُشف ورم يحتاج إلى تدخل جراحي. سافرت إلى ، وحرصت على تجميل ندوبها حفاظًا على صورتها كممثلة. وقد تم تنفيذ العملية بمنتهى الاحترافية دون بقاء أي أثر جراحي ظاهر.قالت نيللي: "حلمت حلم وفسرته بإني هطلق، كلمت شيخ وقلت له تفسيري قال لي إنت شاطرة أهوه، وفعلا ثاني يوم اتطلقت".شاركت نيللي كريم مؤخرًا في مسلسل "إخواتي" الذي عُرض خلال رمضان (نيسان/ إبريل 2025)، إلى جانب ، ، صلاح، وأحمد حاتم. العمل حقق نسب مشاهدة عالية خلال فترة عرضه.