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براد بيت يكشف تفاصيل تعافيه من الإدمان بعد انفصاله عن أنجلينا جولي
فن وثقافة
2025-06-24 | 17:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,456 شوهد
براد بيت
يتحدث بصراحة عن تعافيه من الإدمان بعد انفصاله عن
أنجلينا جولي
، ويكشف عن الدعم الذي تلقاه خلال تلك المرحلة وانضمامه لمجموعة التعافي من الكحول.
في مقابلة صريحة عبر بودكاست "خبير الكرسي"، تحدث النجم الأميركي
براد بيت
عن رحلته مع تعافيه من إدمان الكحول بعد انفصاله عن
أنجلينا جولي
عام 2016، مؤكدًا أن انضمامه إلى منظمة مدمني الكحول المجهولين كان نقطة تحول رئيسية ساعدته في استعادة التوازن النفسي والمضي قدمًا في حياته.
براد
بيت يتحدث عن تجربة الانفصال
شارك براد بيت، البالغ من العمر 63 عامًا ووالد لستة أطفال، تفاصيل عن فترة وصفها بأنها من أصعب ما مرّ به، مشيرًا إلى أنه وصل إلى مرحلة كان فيها بحاجة ماسة لأي شكل من أشكال المساندة. وقال: "كنت جاثيًا على ركبتيّ، أحاول تقبل أي نصيحة أو دعم يُعرض عليّ. كنت بحاجة إلى استعادة نفسي".
تحدث براد عن تجربته داخل منظمة مدمني الكحول المجهولين، واصفًا إياها بالمؤثرة والإنسانية، إذ اجتمع مع مجموعة من الرجال الذين شاركوا قصصهم وألمهم، مدعومة بحس من الفكاهة. وأكد أن هذه اللقاءات ساعدته على إعادة بناء ذاته بعيدًا عن الأضواء.
رغم ما تحمله
الشهرة
من ضغوط، لم يتردد براد بيت في مواجهة أزمته الشخصية بشكل مباشر. وأوضح: "أنا
عنيد
، وإذا قررت خوض تجربة ما، فأنا ألتزم بها. الآن أواجه التحدي الأكبر: كيف أصلح ما أفسدت؟".
كيف تعافى براد بيت من الإدمان؟
وجد براد بيت دعمًا كبيرًا من داكس
شيبارد
، مقدم البودكاست، الذي شاركه التجربة ذاتها. وقال بيت: "كان دعماً مهماً، صادقًا جدًا، ويعرف كيف يخفف التوتر بالفكاهة حتى في أصعب اللحظات"، مما ساهم في تعزيز قدرته على الاستمرار.
كشف بيت أن نقطة التحول في حياته جاءت بعد خلاف وقع على متن طائرة خاصة جمعه بأنجلينا
جولي
، وكان سببه الأساسي الإدمان، وهو ما أدّى لاحقًا إلى طلب الطلاق. وفي تصريحات لصحيفة "
نيويورك
تايمز" عام 2019، قال: "وصلت الأمور إلى حدها الأقصى، فقررت التوقف نهائيًا عن الشرب".
رغم طبيعته الخجولة، اندمج براد بسرعة في اجتماعات التعافي، التي بات يحضرها بانتظام. وأوضح: "سرعان ما اندمجت في المجموعة، وأصبحت أشعر بالراحة"، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات أصبحت عادة ينتظرها.
يعيش براد بيت حاليًا حالة من الاستقرار العاطفي مع صديقته اينيس دي
رامون
ويواصل العمل في عدد من المشاريع السينمائية التي تحظى باهتمام كبير من الجمهور وصنّاع السينما.
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