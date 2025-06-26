بعد الطلاق.. مها الصغير تتهم السقا بالضرب وتقدم شكاوى قانونية

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، فإن البلاغ المقدم ضد السقا من طليقته الصغير، حمل اتهامات بالاعتداء الجسدي عليها أمام عدد من المواطنين.وأفادت في بلاغ رسمي أن طليقها الفنان استوقفها بشكل مفاجئ أمام أحد الكمبوندات، قبل أن يعتدي عليها بالضرب ويوجه لها ألفاظاً نابية وعبارات سبّ وقذف أمام المارة.وذكرت أنها لم تكن الضحية الوحيدة، إذ طال الاعتداء أيضاً سائقها الخاص، ما دفعها، وهي في حالة من والبكاء، إلى التوجه فوراً إلى لتحرير محضر رسمي والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهاتأتي الواقعة بعد قرابة شهرين من إعلان السقا انفصاله الرسمي عن زوجته السابقة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أكد فيه أن الطلاق قد وقع بالفعل منذ 6 أشهر، لكن تم الإعلان عنه لاحقاً احتراماً للطرفين والعائلة.في موازاة البلاغ الرسمي، تقدمت مها الصغير – المعروفة إعلامياً بنشاطها في المجال الإعلامي والموضة – بشكوى إلى لتنظيم الإعلام، ضد عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، متهمةً إياها بنشر "أخبار مفبركة ومسيئة" تخص حياتها الشخصية.وجاء في نص الشكوى أن تلك المنصات "تتعمّد الإساءة والتشهير بها وبأسرتها، من خلال إعادة صياغة الأخبار وتكرارها بأساليب متعددة، ما يعد خرقاً لأخلاقيات الإعلام وقوانين حماية الخصوصية".وطالبت الصغير باتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المنصات المتورطة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في ملاحقة كل من تورط في تشويه صورتها أو تداول معلومات مغلوطة تمس حياتها العائلية.يذكر أن مها الصغير تزوّجت من النجم أحمد السقا قبل نحو 26 عاماً، في علاقة أثمرت عن ثلاثة أبناء: ، ، وحمزة.وكان السقا قد أعلن انفصاله عن زوجته السابقة في منشور عبّر فيه عن احترامه لها كأم لأبنائه، داعياً وسائل الإعلام إلى احترام خصوصية العائلة بعد الطلاق.لكن يبدو أن فصول الخلاف لم تنتهِ عند الطلاق، إذ تشهد علاقتهما حالياً توتراً وصل إلى ساحات القضاء والإعلام.