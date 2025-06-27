قرار جديد بشان هيفاء وهبي

ووفقا لمصادر مقربة من ، فإن نقيب الموسيقيين حاول حل الأزمة بشكل ودي بعد قرار المنع الذي صدر في مارس الماضي، إلا أن الفنانة رفضت أي تسوية، مؤكدة تمسكها بحقوقها القانونية.وأوضحت المصادر أن " وهبي ترى في التوصية القضائية انتصارا لمبدأ حرية الإبداع"، مشيرة إلى أن "الحكم يؤكد مخالفة قرار لأحكام الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير الفني".وجاء في توصية قبول الدعوى شكليا، مع وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النقابة بمنعها من الغناء في ، وإلزام النقابة بدفع المصروفات القانونية. وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية قريبًا.وقد قررت منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء بمصر، وذلك بعد اتهامها بالإساءة للمصريين وتقدم مدير أعمالها السابق بشكوى ضدها.وأصدرت المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانًا بمنع هيفاء وهبي من الغناء بمصر، جاء به: نحيط سيادتكم علما بأنه بتاريخ 2024/12/22 وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد حسانين - شهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 2025/1/5 صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق.