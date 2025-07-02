راغب علامة يخضع للتحقيق

وذكر علامة في تصريح عقب خروجه من قصر العدل إنه "مثل أمام القاضية ميرنا كلاس التي استمعت إليه وأقامت استجوابا دقيقا شمل كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية".وأعلن علامة أنه "جرى الاتفاق في ختام الاستجواب مع الجهة المدعية على التراجع عن الإخبار وانتهى الأمر والحقيقة ظهرت للجميع"، مؤكدا أنه "يحترم دماء الشهداء ودماء الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد .. الحقيقة الآن ظهرت للجميع".وفي كانون الاول الماضي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر الفنان الإماراتي وهو يجري اتصالا هاتفيا مع علامة، الذي يقول لبالخير في إطار دعوته لزيارة : "هلق ما عاد في ، ارتحنا من ربه".وبعد الجدل الذي أثاره هذا التصريح، ادعى علامة أنه تم تقليد صوته عبر تقنية ، وتوعد بملاحقة الموضوع قضائيا.