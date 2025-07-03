"صبحي الاكرع".. وفاة الفنان العراقي طالب الربيعي

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن والأسى تنعى النقابة رحيل الفنان طالب والذي وافته هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".ووُلد الفنان طالب الربيعي في عام 1951، وترعرع فيها، حيث قدم للعراق الكثير من الأعمال الفنية المتميزة.عُرف بأدوار قليلة ومتميزة، وتميز بابتسامته التي لا تفارقه عن الشاشة. وعمل الربيعي في مجال الدوبلاج، واعتمد على صوته الرخم الحنون في تقديم أعمال فنية متميزة.ومن أبرز أعماله الفنية: شخصية " الاكرع" في مسلسل "عالم الست وهيبة"، وشخصية "صاحب الملك" في مسلسل "سائق الستوتة"، وغيرها من الأعمال الفنية التي أثرت في المشهد الفني العراقي.