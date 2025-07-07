بالصور.. القيصر من إيطاليا

– فني

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صورا للقيصر من .

ووفقا للصور ادناه فأن نجل وسام كان برفقته، حيث عبر معجبو الساهر بالصور وسط تعليقات امتزجت بالحب والدعاء بالصحة.

