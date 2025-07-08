رسميًا.. بيسان إسماعيل تعلن انفصالها عن خطيبها

وأعلنت بيسان، عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام، انفصالها عن محمود، مستهلة رسالتها بآية قرآنية:”وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ”.وأضافت: ”الدنيا قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبه، أنا كتير بحب وبعز محمود، بس اتفقنا نحنا التنين إنو منفصل، محمود إنسان بجنن ووقف معي وقفات كتير، شو بدنا نعمل؟ الدنيا كلها نصيب، بتمنى ما حدا يحكم لا علي ولا عليه، بالعكس، نحنا منعز بعض وفي بينا خبز وملح، ادعولي وإن شاء الله كلو لخير، بحبكن كتير”.وبعد هذا التصريح العاطفي، غابت بيسان بشكل مفاجئ عن مواقع التواصل، مفضّلة الابتعاد عن الضجة الإعلامية والتركيز على تجاوز هذه المرحلة الشخصية بهدوء، قبل العودة إلى نشاطها المعتاد لاحقًا.من جانبه، شارك محمود رسالة مشابهة عبر حسابه على إنستغرام، قال فيها:”الدنيا قسمة ونصيب، اتفقنا ننفصل أنا وبيسان بكل تفاهم ومودة ومحبة، بيسان بنت بتجنن، ووقفت جنبي، وبتمنالها من قلبي كل الخير، ولو سمحتوا، بتمنى احترام الخصوصية للطرفين، لأن كانت بينا عشرة وحب واحترام، والله يوفقنا ويختارلنا الخير بالأيام الجاية”.