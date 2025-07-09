Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انتهاء اجتماع ترامب ونتنياهو دون تصريحات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مصر.. أول عقوبة ضد مها الصغير بعد اتهامها بسرقة لوحة للفنانة الدنماركية ليزا

فن وثقافة

2025-07-09 | 06:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مصر.. أول عقوبة ضد مها الصغير بعد اتهامها بسرقة لوحة للفنانة الدنماركية ليزا
752 شوهد


السومرية نيوز ـ فن

اختفى الحساب الرسمي لعلامة "مها الصغير" للمنتجات الجلدية من منصة إنستجرام بشكل مفاجئ، وذلك في أعقاب اتهامات خطيرة بسرقة تصميمات فنية وأعمال إبداعية.


جاء هذا التحرك بعد أيام من اندلاع عاصفة انتقادات واسعة طالت العلامة التجارية المحلية، حيث اتهمها فنانون تشكيليون دوليون ومتابعون بالاستخدام غير المصرح به لأعمالهم الفنية في مجموعتها الأخيرة من المنتجات.

كشفت التحقيقات الأولية أن العلامة التجارية استخدمت لوحات فنية تعود ملكيتها لفنانين أوروبيين دون الحصول على حقوق النشر أو إذن مسبق منهم.

كما أشارت تقارير فنية متخصصة إلى وجود تشابه كبير بين تصميمات الحقائب المعروضة وبين تصاميم العلامة العالمية المعروفة "HB Boot Corral"، مما أثار شكوكاً جدية حول أصالة التصاميم المقدمة.

تصدرت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسن قائمة المعترضين، حيث أكدت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أن إحدى اللوحات التي عرضتها مها الصغير خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني شهير هي في الواقع عملها الأصلي الذي أنجزته عام 2019.

وأوضحت ليزا أن الصورة الأصلية كانت منشورة على موقع بينترست، وتم استخدامها كما هي دون أي تعديل أو نسب للمؤلف الأصلي، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفكرية.

يعتبر اختفاء الحساب الرسمي للعلامة من إنستجرام دون إيضاح رسمي خطوة غير مسبوقة في المشهد التجاري المحلي، وقد فسرها الكثيرون في الأوساط الفنية والتجارية كاعتراف ضمني بالمخالفات، خاصة في ظل عدم صدور أي بيان توضيحي من إدارة العلامة حتى الآن لتوضيح الموقف أو الرد على الاتهامات.

طالب نشطاء ومتخصصون في مجال الأزياء والفنون بفتح تحقيق شامل للوقوف على حقيقة التصميمات المقدمة وآليات اعتمادها، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في الصناعة الإبداعية.

وتأتي هذه المطالبات في إطار سلسلة من القضايا المماثلة التي شهدها السوق المحلي مؤخراً، مما يستدعي في نظر الخبراء مراجعة شاملة لآليات الرقابة وحماية الملكية الفكرية.

وفقاً للقانون المصري، تعتبر سرقة الأعمال الفنية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تنص المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية في حال ثبوت التعدي على حقوق المؤلفين. ويتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تحركات قانونية من قبل الفنانين المتضررين، كما يتوقع أن تدفع هذه الواقعة الجهات المعنية إلى مراجعة سياسات حماية الملكية الفكرية في مجال الأزياء والتصميم بشكل عام.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
Play
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
Play
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
من الأخير
Play
من الأخير
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
Play
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
Play
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
Play
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Play
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Live Talk
Play
Live Talk
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
Play
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
Play
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
Play
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
Play
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
Play
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
من الأخير
Play
من الأخير
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
Play
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
Play
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
Play
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Play
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Live Talk
Play
Live Talk
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
Play
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
Play
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
Play
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
اخترنا لك
البصرة.. موظف في "أم قصر" يعتدي بالضرب على سائق شاحنة مُسن
08:12 | 2025-07-09
في ميسان.. الجيش يفض نزاع "العزير" العشائري
07:08 | 2025-07-09
"باربي" تتحدى النمطية: أوّل دمية مصابة بداء السكري
05:45 | 2025-07-09
"لقيت ميسي راسمني على ظهره".. فنانة مصرية تثير الجدل (صورة)
05:24 | 2025-07-09
تطبيق السومرية الجديد... حيث تلتقي التقنية بالمحتوى الهادف!
04:59 | 2025-07-09
ضحايا إثر انهيار جسر في غوجارات الهندية (فيديو)
04:38 | 2025-07-09

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.