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بعد تدهور حالته الصحية.. الكشف عن مرض الفنان لطفي لبيب
فن وثقافة
2025-07-14 | 04:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
447 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
شهدت الساعات الماضية تدهورًا ملحوظًا في الحالة الصحية للفنان المصري
لطفي لبيب
، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث تم وضعه داخل
غرفة
العناية المركزة.
ووفقًا لتقارير صادرة عن صحف محلية، قرر الفريق الطبي المعالج للفنان
لطفي لبيب
منع الزيارة عنه بشكل كامل نظرًا لعدم قدرته على استقبال أي أحد، ما أثار حالة واسعة من القلق والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة مرضه.
رغم عدم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الحالة، فإن مصادر مقربة كشفت لوسائل إعلام محلية أن الفنان
لطفي
لبيب يعاني من تدهور صحي مفاجئ وخضع لفحوصات مكثفة وأشعة دقيقة خلال الساعات الماضية. وتُرجّح المصادر أن ما يعانيه مرتبط بتقدمه في السن وأعراض الشيخوخة، إلى جانب بقايا مضاعفات صحية من جلطة سابقة تعرض لها قبل أعوام.
كان الفنان لطفي لبيب قد تعرض قبل نحو سبع سنوات إلى جلطة في المخ تسببت له بشلل جزئي في الجانب الأيسر من جسده، ما دفعه حينها إلى الابتعاد عن الوسط الفني، قبل أن يعود تدريجيًا بعد تحسن حالته نتيجة خضوعه لجلسات علاج طبيعي منتظمة. واستطاع لاحقًا الظهور كضيف شرف في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.
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