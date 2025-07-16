مي عمر تكشف عن تعاقدها على عمل جديد في رمضان

وستتعاون من خلاله مع مخرج جديد لم يسبق لها العمل معه، بعد سلسلة أعمال ناجحة قدمتها في السنوات الماضية مع زوجها المخرج ، آخرها مسلسل “إش إش” الذي عُرض في رمضان الماضي.وكتبت مي عبر “إنستغرام”: “انتظروا قريباً الإعلان عن مشروعي القادم رمضان 2026، وبوعد الجمهور إن شاء الله هيكون عمل يليق بهم، مثل إش إش، ونعمة الأفوكاتو، ولؤلؤ.. مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة.”