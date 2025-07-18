لحظة رومانسية تتحول إلى فضيحة على الهواء في حفل "كولدبلاي".. فيديو

ووفق ما ذكره موقع "الصفحة السادسة" الفنية، فأثناء أداء إحدى الأغاني الرومانسية للفرقة البريطانية الشهيرة، وجه المخرج الكاميرا المباشرة نحو رجل وسيدة كانا يحتضنان بعضهما ويرقصان بانسجام.وعلق حينها نجم الفرقة الرئيسي ممازحاً: "يبدو أننا أمام عاشقين حقيقيين!"، لكن الثنائي بديا مذهولين عندما ظهرا على الشاشة الكبيرة أمام الآلاف محاولين إخفاء وجهيهما والابتعاد عن الكاميرا في توتر واضح، فعلق مازحاً "إما أنهما على علاقة سرية وإما أنهما خجولان جداً".وسرعان ما أكدت مواقع أمريكية أن من ظهر في الفيديو هو رجل الأعمال الملياردير "آندي بايرون"، الرئيس التنفيذي لشركة "Astronomer"، أما المرأة التي رافقته فهي مديرة الموارد البشرية في الشركة كريستين كابوت.وانتشر الفيديو عبر مختلف المنصات بسرعة كبيرة، وتفاعل الكثيرين مع الفيديو معبرين عن تعاطفهم مع زوجة بايرون، فيما انتقد آخرون سلوك الثنائي، واعتبروه طائشاً وغير مناسب، خصوصاً بالنظر إلى مناصبهما القيادية.وتأتي هذه اللقطة التي اعتبرها بعضهم "طريفة" ضمن جولة Music of the Spheres التي تقوم بها فرقة " " حالياً في ، والتي تُعد من أنجح الجولات عالمياً لعام 2025، إذ حققت أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، بمعدل 4.8 مليون جنيه لكل عرض.