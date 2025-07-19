أول تعليق من مها الصغير على اتهامات سرقة اللوحات الفنية

وكتبت مها: "بحاول أبص على نصف الكوباية المليان.. حاجات كتير بتحصل بسرعة، وممكن الواحد ما ياخدش باله من الحلو فيها، بس الحلو موجود".وأضافت: "ولادي بخير، أهلي بخير، وأمي جنبي وراضية عني.. وجودها في حياتي نعمة، وربنا يحفظها لي".وتفاعل متابعوها مع المنشور برسائل دعم وتمنيات بتجاوز الأزمة، فيما رأى البعض في كلماتها تلميحًا واضحًا لرغبتها في طي صفحة الجدل.