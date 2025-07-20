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فنانو سوريا في موقف محرج
فن وثقافة
2025-07-20 | 13:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
266 شوهد
السومرية نيوز
– فني
في الوقت الذي تشهد فيه محافظة السويداء جنوب
سوريا
، مُنذ أيام، مواجهات بين قوات الجيش السوري والأمن الداخلي من جهة، ومجموعات مسلحة من جهة أخرى، وجد عدد من الفنانين الدروز أنفسهم أمام موقف حرج لا يحسدون عليه.
الموقف الحرج الذي أربك الفنانين، هو إما بتأييد طائفتهم التي ينتمون إليها، أو الوقوف مع الدولة من أجل بناء
سوريا
والوصول بها إلى استقرار لم تعهده قط على مدار سنوات طويلة سابقة تحت حكم عائلة الأسد.
وبحسب وسائل إعلام
سورية
، فإن هناك العديد من الفنانين السوريين البارزين من الطائفة الدرزية، من أبرزهم، سوسن أرشيد، ومجد القاسم، وخالد القيش، وجومانا مراد، وهيثم جبر، ومرح جبر، ورافي وهبي، ومهند قطيش، وليلى جبر، وليليا الأطرش، وسميح شقير، وولاء عزام، وأدهم مرشد، وفهد بلان، وفؤاد سليم وآخرون.
التأسيس بالسياسة لا بالقتل
من جهته، علق المغني السوري مجد القاسم، على الموقف الحرج بين تأييده للدروز أو الوقوف مع
الدولة السورية
، قائلا في تصريحات خاصة لـ "
إرم نيوز
" إنه يدين الأحداث الدامية التي وقعت في محافظة السويداء، مطالبًا بضرورة إنهاء الحرب، مكتفيًا بالتعليق: "من يريد التأسيس لدولة، يؤسسها بالسياسة ليس بالقتل"، على حد تعبيره.
حديث القاسم، يأتي بعد ساعات من تصريحاته لـ"إرم نيوز" عن مقتل ما يزيد على 70 فردًا من عائلته في أحداث السويداء، مشيرًا إلى أن غالبيتهم من الأطفال والشيوخ. وأفاد بأن جميعهم تعرضوا للسرقة قبل إطلاق الرصاص عليهم، وفق تصريحاته السابقة.
تعلم الدرس
وعلق الفنان السوري
مكسيم خليل
، المتزوج من الفنانة الدرزية سوسن أرشيد، على أحداث العنف التي تشهدها السويداء، وكتب منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي في إنستغرام، قائلًا: "عندما يعلو صوت الرصاص، كيف لصوت العقل أن يسمع، ومن لم يكفه التاريخ ليتعلم الدرس، لن تكفيه 14 سنة دموية".
وأضاف: "تستطيع أن تصنع التأثير الحقيقي الدائم باحترام حقوق الآخر وإعادة
بناء الثقة
، لا بتأثير البندقية المكبوت، قلبي مع كل أهلنا في السويداء، ومع كل من يحاول حماية أخيه السوري، نطالب بإفساح المجال للغة العقل والحكمة".
لن ننجو إلا معًا
وكتبت سوسن أرشيد عددًا من المنشورات عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قائلة في أحدها: "الله يحمي أهلنا وأحبابنا"، وفي آخر: "لن ننجو إلا معًا".
قصف عشوائي وانقطاع الكهرباء
أما الفنان
خالد القيش
، فقد علق على أحداث السويداء، واختار تسليط الضوء على المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي المحافظة السورية، موثقًا ذلك في منشور عبر أحد حساباته على منصات التواصل، قال فيه: "السويداء تحت القصف العشوائي منذ أكثر من 6 ساعات، والمدينة بلا كهرباء منذ أكثر من 24 ساعة".
وحصدت تعليقات الفنانين عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية والشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين، مع إشادات من رواد التواصل بحالة الحياد التي اتسمت بها منشورات الفنانين السوريين عامة، والدروز خاصة، في الدعوة إلى الحلول الواقعية، والتكاتف من أجل بناء سوريا الحديثة.
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