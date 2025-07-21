طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي بعد زواج دام 14 عاماً

يأتي الإعلان المفاجئ عن طلاق نجل "الساحر" الفنان الراحل وآن ، بعد زواج استمر نحو 14 عاماً.وأشارت تقارير مصرية إلى أن الطلاق تم باتفاق الطرفين، في وقت سرت فيه شائعات عن ارتباط كريم بإحدى الفنانات.وتزوج كريم وآن في العام 2011 بعد قصة حب قصيرة أعقبها حفل حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.يشار إلى أن يفضل إبعاد أسرته عن مواقع التواصل ووسائل الإعلام.