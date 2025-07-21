رسمياً.. "إركالا – حلم كلكامش" يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي الـ ٧٨

تدور أحداث الفيلم في بغداد المشتعلة، حيث يهرب طفل شوارع يدعى "جم-جم" المصاب بالسكري إلى عوالم ، باحثًا عن وسيلة لإعادة والديه إلى الحياة. وبينما ينجرف صديقه نحو العنف، يجد "جم-جم" نفسه مضطرًا لإنقاذه، مستعيناً بظلال كلكامش والثور المجنح، في مدينة تأبى .يجمع الفيلم ببراعة بين الرمزية والواقع العراقي المعاصر، ويتناول رحلة طفل وسط السياسية والاجتماعية. ليُعيد من خلال أسطورة كلكامش مصير الطفولة العراقية كقوة سردية تصنع المعنى من الألم.يُعد اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان لوكارنو تتويجاً جديداً لمكانة الدراجي في السينما العالمية، بعد مسيرة فنية غنية أخرج خلالها أكثر من ستة أفلام طويلة ووثائقية، وشارك بأفلامه في أكثر من ٥٠٠ مهرجان سينمائي حول العالم، حائزاً على أكثر من ١٠٠ دولية.إضافة إلى أن الدراجي ومجموعته السينمائية يُعدّون من أبرز المساهمين في صناعة السينما العراقية الجديدة بعد ٢٠٠٣، حيث أنتج أكثر من ١٥ فيلماً طويلاً وقصيراً ووثائقياً، وكان فيلمه "ابن " من أبرز هذه الأعمال، كما حصل على جائزة أفضل مخرج في الشرق الأوسط حسب استفتاء مجلة فارايتي العالمية عام ٢٠١٠.وبهذه المناسبة، قال المخرج محمد الدراجي: "يمثل فيلم "إركالا – حلم كلكامش " رحلة في جرح لم يلتئم، وصدى لطفولة عراقية تبحث عن معنى وسط الفوضى. استلهمت الحكاية من اللوح الأخير المفقود في ملحمة كلكامش، حيث ينزل البطل إلى العالم السفلي، لا طلباً للخلود، بل للإنصات لما فُقد من خلال عيني "جم-جم"، الطفل المصاب بالسكري. أردتُ أن أعيد تعريف الطفل العراقي لا كضحية، بل كراوٍ ومقاوم صامت. هذا الفيلم ليس إجابة، بل سؤالٌ أسطوريّ عن الذاكرة والهوية، عن خيط الأمل في مدينة تصرخ. هو قصيدة بين والواقع، بين الأسطورة والسياسة، تقول: الأطفال ليسوا بقايا حرب، بل بذور حياة"."إركالا – حلم كلكامش" هو إنتاج مشترك بين ، الإمارات العربية المتحدة، ، ، وبريطانيا، وقطر، بدعم من مؤسسة للأفلام، وصندوق دعم البحر الأحمر، وصندوق ليد فرنس السينما في ، وآفاق، والسفارة الفرنسية في بغداد. ويشارك في بطولة الفيلم يوسف هشام الذهبي، حسين رعد زوير، سمر ، إلى جانب مجموعة من الأطفال والممثلين العراقيين.ويُرتقب أن يحضر المخرج محمد الدراجي وفريق العمل العرض العالمي الأول في لوكارنو، وسط اهتمام كبير من الصحافة العالمية والنقاد السينمائيين.المركز العراقي للفيلم المستقل: هو مركز سينمائي عراقي مستقل مقره في بغداد، حيث يعتبر مدرسة للسينمائيين ومحبي هذا الفن الرائع. يجمع بين الرؤية العالمية الحديثة للسينما والرؤية العراقية للنهوض بواقع السينما العراقية من ناحية الإنتاج والتعليم والنواحي الأخرى لملامح الفيلم العراقي الناجح.هيومن فيلم: هي شركة إنتاج تهدف إلى دعم الإبداع الفردي وتقديم أفلام مؤثرة ذات بُعد اجتماعي.أنتجت ثلاثة أفلام روائية وفيلمين وثائقيين، وتعمل حالياً على تطوير مشاريع جديدة.كما ساهمت في تأسيس ورش لصناعة الأفلام القصيرة في العراق لدعم المواهب العراقية الصاعدة. تسعى Human Film إلى إيصال قصص واقعية إلى جمهور عالمي، لإلهام التغيير الإيجابي من خلال سرد قصصي إنساني ومؤثر.بيت أمين: بيت أمين هي شركة إنتاج سعودية مستقلة مقرها في جدة، تركز على سرد القصص والعربية من خلال أعمال سينمائية عالية الجودة. من أبرز إنتاجاتها فيلم إركالا – حلم كلكامش وفيلم الهجرة، وتسعى من خلال مشاريعها إلى إبراز هوية المنطقة بصوت إبداعي وأصيل.إيمج نيشن : إيمج نيشن أبو ظبي هي إحدى أبرز استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط، تركز على تقديم محتوى إبداعي من أفلام وبرامج تلفزيونية ووثائقيات ذات جودة عالية، بالشراكة مع صناع محتوى من مختلف أنحاء العالم. تميزت أعمالها بالحضور الدولي في عدة مهرجانات ونالت على جوائز مرموقة مثل الأوسكار والبافتا والإيمي، وتسعى من خلال مشاريعها إلى دعم المواهب الإقليمية وترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز إقليمي لصناعة المحتوى.