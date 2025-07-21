بعد تقبيله على فمه.. قرار يخص راغب علامة (صورة)

وقال ، في بيان الاثنين، إنه "تابع على مدار يومين سلوكا مُشينا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية"، معتبرا أن "المشاهد التي تخللت حفل الأخير في الساحل الشمالي لم نعتد عليها داخل وطننا سابقا ولن نسمح بأن يتكرر على أرض وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي".وأضاف أن "مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فنا وقيمة، ولم تكن يوما ولن تكون مرتعا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".وواصل في بيانه: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة الشقيقة، ولكل الأخوة الأشقاء في الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقيبا ومجلس إدارة، استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمدا بمخالفة والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".وأشار إلى "مخاطبة المنشآت السياحية للاجتماع معهم أو من ينوب عنهم لاتخاذ القرار سويا باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل، الذي يعد إسقاطا واضحا ومُتعمدا لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية"، وفق البيان.وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنان راغب علامة خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي في مصر، ويظهر فيها قبلات وأحضان مع جمهور حفله، وفي أحد الفيديوهات ظهرت إحدى معجباته وهي تقبله على فمه بعد أن التقطت صورة معه، ما أثار موجة من الجدل والتعليقات المتباينة.وتعرض علامة والمعجبة لانتقادات واسعة، حيث وصف عدد من رواد المنصات تصرف المعجبة بـ"قلة الحياء"، وتساءل كثيرون عن ردّة فعل جيهان، زوجة الفنان، عند مشاهدتها للمقطع المصوّر.