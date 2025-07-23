جورجينا تلفت الأنظار بفستان أنثوي جريء (صور)

ولفتت جورجينا الأنظار بفستان أنثوي ناعم أبرز رشاقتها، حيث جاء التصميم بلون لبني هادئ يحدد الخصر بشكل أنيق، فيما أضاف الذيل الأمامي للفستان باللون الأحمر لمسة من الجرأة والأناقة في آنٍ واحد، ما جعل الإطلالة متوازنة بين الكلاسيكية والحداثة.أكملت جورجينا إطلالتها بتنسيق ملفت بين الألوان، حيث اختارت طلاء أظافر باللون الأحمر الناري، ما أضفى لمسة حيوية تتناغم مع ذيل الفستان الأحمر، أما الحذاء فكان بلون الأورانج الجريء، ليضفي طابعًا صيفيًا مشرقًا يعكس شخصيتها العفوية والجريئة.