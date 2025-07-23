هند صبري ترثى والدتها بكلمات مبكية

شاركت الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة مؤثرة عن والدتها الراحلة، والتي تعتبر أول تعليق لها بعد الوفاة، فكتبت: "أمي .. ممّا .. ممّاتي .. ماما.. دلندة.. بطاطس..ددّو ..بطّوس.. ماتت أمي و توقف الوقت وسكت كل شيء"، وأرفقت التدوينة بصورة لها مع والدتها.وأضافت هند صبري في رسالتها: "من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير.. أمّي كانت ابنتي وصديقتي ورفيقة دربي وأكثر قلب أحبّني وأحببته .. كيف يدور العالم بدون أمّ؟ يقولون أنّ الناّر تبرد وأنّ الحزن يصغر وأن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون و أنا لا أصدّق".وتابعت النجمة التونسية في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها: "أدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت وذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. ويتقبّلك في فسيح جنّاته ويأجرك على مرضك وتعبك ويصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ.. من كلّ من يحبّني وكلّ من عرفها الفاتحة و الدّعاء لها بالمغفرة و الرّحمة".وبمجرد أن نشرت هند صبري كلماتها المبكية عن والدتها الراحلة، تلقت الكثير من رسائل التعازي من قبل جمهورها وعدد من أصدقائها، ومن بينهم النجم الذي كتب في تعليقه: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".أما الفنانة التونسية درة فقد كتبت في تعليقها: "الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته البركة فيك يا هند ربي يصبر قلبك ويخلي لك بناتك ويبارك لك فيهم"، فيما علقت وكتبت: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته و يمسح على قلبك حبيبتي بالصبر و السلوان و يعينك على ألم الفقد".أما الفنانة بشرى فقد علقت على التدوينة وقالت: "ربنا يربط على قلبك.. نعرفك جيدا ونعرف كم كانت توأم روحك وكم هى غالية علينا جميعا ونفتقدها بشدة ونفتقد روحها الجميلة والكريمة.. كانت شخصية استثنائية كامرأة وأما وجدة وصديقة.. ربنا يرحمها ويحسن اليها ويسكنها فسيح جناته بالحق نتوحشها برشا.. هتفضل فى القلب والذاكرة أدت رسالتها وربت وكبرت امرأة استثنائية زيك انتى يا هند امرأة متزنة مثقفة وناجحة ومشرفة وأم محبة...قلبى عندك".كما كان من بين المعلقين الفنانة التي كتبت: "⁨ربنا يرحمها و يصبر قلبك حبيبتى بدعيلك من قلبي"، فيما علق الفنان وكتب: "ربنا يرحمها و يدخلها فسيح جناته و يصبّرك"، كما علقت النجمة وكتبت: "⁨حبيبتي الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها⁩".