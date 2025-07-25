محمد رمضان يعود للسينما بـ "فيلم أسد"

ويحمل فيلم "أسد" طابعًا دراميًا وأكشن مشوقًا، حيث يتوقع أن يقدم من خلاله تركيبة تمثيلية جديدة تدمج بين التحدي الشخصي والدراما الإنسانية، وسط أجواء مليئة بالإثارة والتشويق، إلى جانب إنتاج ضخم يليق بطبيعة العمل.وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال التاريخية ذات الطابع الأكشن، وقد كان يحمل في بدايته عنوان "أسد أسود" قبل أن يتم تغييره إلى "أسد" كاسم نهائي.وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، داخل حقبة زمنية كانت تشهد ممارسات عنصرية وتمييزًا بين أفراد المجتمع، حيث يسلط العمل الضوء على هذه الظواهر، وكيف أثرت على حياة الأفراد قبل أن تتغير مع مرور الزمن.ويعد فيلم "أسد" هو أول تعاون يجمع محمد رمضان بالمخرج ، ويشارك في كتابته كل من دياب ومحمد دياب وخالد دياب.ويضم فريق العمل نخبة من صناع السينما، من بينهم مدير التصوير أحمد بشاري، والمونتير ، ومصمم الديكور أحمد فايز، ومصممة الأزياء ريم العدل، والموسيقار هشام نزيه.ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد رمضان، كل من الفنانة ، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام ، وأحمد داش، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.