بسمة بوسيل تحسم الجدل بشأن عودتها لتامر حسني

وقالت بوسيل في تصريحات لإذاعة "نجوم إف إم"، ضمن برنامج "أجمد 7" مع الإعلامية جيهان عبدالله: "ليس ثمة امرأة ترغب في هدم بيتها، ففي البداية كنت أشعر بالحزن والأسى، لكن تحسنت الأمور بيننا، وأصبح حال أولادنا أفضل."وشددت بسمة على أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل وجود الأبناء، لكنها نفت بشكل قاطع أي عودة رسمية، مضيفة: "ما يتم تداوله حاليًا بشأن عودتنا مجرد شائعات عارية من ، وإن حصل أي تطور بيننا، فسيُعلن بشكل مباشر وصريح، دون وسطاء أو تأويلات."وجاءت تصريحات بسمة في وقت لا تزال فيه أنظار الجمهور المصري والعربي تتابع تطورات العلاقة بين الثنائي، التي شغلت الرأي العام منذ إعلان الطلاق رسميًا، وما تبعه من تراشق إعلامي وخلافات علنية، قبل أن تعود لغة الهدوء والتقدير لتطغى على المشهد، خاصة بعد أزمة مرض نجلهما "ياسين"، التي كانت بمثابة اختبار إنساني أعاد إحياء خيوط تواصل لم تنقطع تمامًا.يذكر أن تزوج من عام 2012، ولهما معا ثلاثة أطفال. وهم: تاليا وأمايا وآدم، إلا أنهما أعلنا انفصالها رسمياً في أبريل 2024.