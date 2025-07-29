مخرج عراقي يلتقي القيصر.. هذا ما قاله

اعرب المخرج علي فاضل، عن سعادته الكبيرة بعد اللقاء مع الفنان .

وقال فاضل على صفحته في الانستغرام، "صورة العمر.. ما ادري ضليت ساكت مبتسم يحچي واني ساكت شريط 32 سنة من الحب الكبير لهذا العملاق الرائع تذكرت ألبوم ألبوم شلون اشتريته والبوسترات وساعات الاستماع الطويلة لأغاني عاشت ولن تموت".

وأضاف "حب الطفولة والمراهقة وأجمل سنوات العمر بأجمل الألحان شكرا للقاء اللطيف والكلام الحلو".