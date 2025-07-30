بمشاركة بسمة بوسيل.. رامز جلال يعود إلى السينما بفيلم جديد

ويُعد الفيلم محطة مهمة في مسيرة النجم ، إذ يُسجّل عودته إلى السينما بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله "أخي فوق الشجرة" عام 2023، كما يُمثّل استمرارًا لتعاونه الناجح مع المخرج ، الذي شاركه إخراج معظم أفلامه السابقة.ويشهد " " أول ظهور سينمائي للفنانة المغربية ، التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بخوض هذه التجربة، قائلة في لقاء لها "بحب شغل رامز لأنه مبدع وشغله دايمًا فيه فكرة، والفيلم الجديد الناس هتنبسط بيه، والأحلى إنه مناسب للأسرة كلها. وبشكر رامز إنه آمن بيا ورشحني للدور بعد ما طلعت معاه في برنامج المقالب في رمضان".ويُعيد الفيلم التعاون بين رامز جلال والنجم "توتا" بعد تجربتهما في فيلم "سبع البرمبة" عام 2019. كما يُلاحظ أن رامز يتخلى في هذا العمل عن المؤلف لؤي السيد، الذي كتب معظم أفلامه السينمائية السابقة.