مجددا.. شيرين تقاضي حسام حبيب بهذه التهمة

وتلقت الجهات المختصة بلاغ من دفاع الفنانة تتهم خلاله بالتشهير بها عن طريق قيام الأخير بالإدلاء بتصريحات مسيئة وسلبية بحقها ما أصابها بأضرار نفسية ومعنويةمن جانبها أمرت الجهات المختصة بإحالة البلاغ إلى لفحص أسبابه والاستماع لأقوال الطرفين، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وكان قد كشف الفنان حسام حبيب عن علاقته الحالية بالفنانة ، مقدما اعتذاره لها مجددا، كما وصفها بأنها صوت الوطن العربي وليست صوت فقط مشيرا أن ماحدث معها في مهرجان موازين من الممكن أن يتكرر مع أي مطرب لم يكن في كامل حالته الصحية.