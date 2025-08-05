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لهذا السبب.. أزمة تصريحات تشتعل بين مايا دياب وأصالة
فن وثقافة
2025-08-05 | 04:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
329 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
حدث اشتباك لفظي جديد بين
مايا دياب
وأصالة نصري، بعد تصريح مستفز للأخيرة في مهرجان جرش، ورد قاسٍ من دياب من
بيروت
يتهمها بالجحود.
شهدت الساعات الأخيرة حالة من التوتر الشديد بين جمهور الفنانة السورية
أصالة نصري
ومحبي الفنانة
اللبنانية مايا دياب
، وذلك بعد تبادل التصريحات بين الطرفين، على خلفية سؤال صحفي وُجِّه لأصالة عقب مشاركتها في مهرجان جرش.
وخلال المؤتمر الصحفي، طُرِح على
أصالة
سؤال حول رأيها في الألبوم الجديد لمايا دياب، لتجيب بتعجّب: "من من؟"، قبل أن تضيف: "لا، من سوء حظي لم أسمعه"، في إشارة ساخرة حملت طابع التهميش، رغم أن دياب لم تُصدر فعليًا أي ألبوم جديد مؤخرًا.
هذا المقطع المصوّر الذي يوثّق إجابة أصالة انتشر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة "إكس"، إلا أنه ظهر بصيغة مجتزأة، مما أثار جدلًا واسعًا في أوساط المتابعين، وأشعل حالة من الاستياء لدى جمهور
مايا دياب
.
في المقابل، لم تتأخر
مايا
دياب في الرد، إذ جاءت تصريحاتها خلال تكريمها في مهرجان "بياف" الذي أُقيم في
بيروت
، حيث سُئلت عن تعليقها على ما قالته أصالة في جرش.
وجاء رد دياب حادًّا ومباشرًا، إذ وصفت أصالة بأنها "إنسانة بلا بقوي"، وهي عبارة باللهجة
اللبنانية
تعني "ناكرة للجميل"، معتبرة أن الفنانة السورية تتجاهل ما قدّمه لها الآخرون سابقًا.
وتابعت دياب حديثها بلهجة ساخرة: "يا ريت She Zip It"، في إشارة إلى ضرورة صمت أصالة، وأضافت مايا ما معناه: "وإذا بدكن تفسروا لها بالعربي لأنو ما راح تفهم الكلمة بالإنجليزي"، في تعبير اعتُبر مستفزًا وموجَّهًا بشكل شخصي.
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