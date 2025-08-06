الفنانة أصالة تستعد للغناء في سوريا بعد غياب 14 سنة

وغابت ، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، عن الساحة الفنية السورية منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011، بعد أن تبنت مواقف سياسية مناهضة لنظام وداعمة للثورة السورية.ولم تعلن حتى الآن تفاصيل الحفل بشكل رسمي، لكن نقابة الفنانيين السوريين أكدت عبر صفحتها على موقع " " الترتيبات جارية للزيارة المرتقبة لأصالة إلى .وكشفت النقابة عن لقاء جرى بين وشقيق أصالة، ، بحضور سونير طالب مدير العلاقات العامة، ومنير حمزاوي والتسويقي.وقالت إن اللقاء يأتي "لبحث تفاصيل زيارة الفنانة السورية الكبيرة إلى سوريا ، والتحضير لهذا الحدث بما يليق".وأرفقت النقابة التدوينة بصورة لأنس نصري، مع مجلس نقابة الفنّانين المركزي، وصورة أخرى لباقة من الورود.وكتب على البطاقة المرفقة بالباقة والتي تحمل توقيع أنس: "إلى نقابة الفنانين.. هنا حيث لا تقاس الأصوات بمساحتها، بل بانتمائها. نهديكم هذه الباقة باسم من تعود اليوم، ليس فقط لتغني، بل لتصافح الجذور. لولا دفء صدوركم، لما كان للرجوع هذا المعنى".