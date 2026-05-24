ناشطون سوريون يطالبون إلهام شاهين بالاعتذار

وتصدرت التعليقات الغاضبة منصات " " و"إكس"، حيث اعتبر ناشطون أن تصريحات تمثل إساءة مباشرة للجيش السوري، بعد وصفها بعض عناصره بـ"المأجورين والمرتزقة"، وتشكيكها بانتماء المقاتلين الأجانب المشاركين ضمن صفوفه.وقال عدد من المعلقين، إن تصريحات الفنانة المصرية تعكس جهلا بالواقع السوري، فيما طالب آخرون باعتذار رسمي منها، معتبرين أن حديثها تجاوز حدود النقد السياسي إلى الإهانة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية.كما أبدى متابعون استغرابهم من موقف شاهين، مشيرين إلى أنها "كانت خلال السنوات الماضية من أبرز الفنانين العرب الداعمين للحكومة السورية، قبل أن تتخذ هذا الموقف الرافض للزيارة أو اللقاء بالرئيس السوري الحالي أحمد الشرع".وجاءت تصريحات ، خلال اللقاء التلفزيوني، عندما تحدثت عن تركيبة الجيش السوري الحالي، قائلة إن "الجيش الذي يضم عناصر من جنسيات مختلفة لا يمكن أن يكون لديه نفس الانتماء للأرض"، مضيفة أن "المقاتل المأجور قد يغيّر ولاءه إذا تلقى مقابلا أكبر".وعند سؤالها حول إمكانية زيارة قريبا، أجابت بشكل قاطع: "لا.. خالص، مش عايزة"، كما رفضت التعليق على احتمال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.وأثارت هذه التصريحات حالة على مواقع التواصل، بين من عدها تعبيرا عن رأي شخصي، وبين من رأى أنها حملت إساءة مباشرة للسوريين ولمؤسسات الدولة.