من هم أبناء ؟لدى ابنان هما وسام وعمر، وهما من زواجه الأول الذي تم في سن مبكرة، وعلى الرغم من الكبيرة التي يتمتع بها في العالم العربي، فإنه حرص على إبقاء حياته العائلية بعيدة عن الأضواء إلى حد كبير.ويعد ابنه الأكبر وسام الساهر من أكثر أفراد العائلة ظهورًا إلى جانب والده في بعض المناسبات العامة، بينما يفضل الابتعاد عن الإعلام والظهور الجماهيري. وهما من زوجته الأولى وابنة عمه السيدة .لا يقتصر دور كاظم الساهر على كونه أبًا فقط، بل أصبح أيضًا جدًا لعدد من الأحفاد الذين يتحدث عنهم دائما في لقاءاته الإعلامية، إذ لديه حفيدتاه "آية وسنا" وهما ابنتا نجله الأكبر وسام، وكثيرًا ما تظهران مع جدهما في الحفلات والمناسبات العائلية، مؤكداً أن العائلة تمثل جزءاً مهماً من حياته بعيداً عن الفن والحفلات الغنائية.