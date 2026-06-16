وفاة بطلة مسلسل "شراب التوت البري" بعد احتفالها بعيد ميلادها

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن "الفنانة فارقت الحياة أمس الاثنين إثر وعكة صحية مفاجئة تعرضت لها داخل منزلها"، فيما ترجح المؤشرات الأولية أن "الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية، بانتظار التقرير النهائي للطب الشرعي لحسم السبب الدقيق".وقال محاميها أوغور غوكويون إن "الوفاة وقعت قرابة الساعة الـ12 ظهرا أثناء وجودها برفقة والدتها في المنزل"، مشيرا إلى أن "التحقيقات ما تزال جارية، وأن نتائج التشريح ستحدد الملابسات النهائية للوفاة".وأشار إلى أن "الأسرة ستعلن أي مستجدات فور صدور التقرير الرسمي"، مقدماً تعازيه إلى عائلة الفنانة ومحبيها.وغادرت الممثلة الشابة الحياة بعد يوم واحد فقط من احتفالها بعيد ميلادها الـ35.وحققت إرتيم شهرة واسعة من خلال أدوارها المميزة في مسلسلات درامية بارزة مثل "رائحة الصندوق" و"شراب التوت البري".