رامز جلال يعلن انتهاء أزمته مع أسماء جلال

الأزمة التي انطلقت في الأيام الأولى لشهر رمضان، حينما عرضت حلقة في برنامج "رامز ليفل الوحش"، الذي عرض عبر شاشة MBC .وبعدها أعلنت أسماء جلال عبر محاميها مقاضاة ، بسبب ما ورد من كلمات في ، اعتبرتها الفنانة المصرية مسيئة لها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية.الأمر الذي لم يعلق عليه رامز جلال في حينه، والتزم الصمت، دون وجود أي تعليق من .ليفاجئ رامز جلال الجميع، ويعلن عن نهاية خلافه مع زميلته، بكلمات مقتضبة ومقطع فيديو قصير.حيث نشر رامز جلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " "، يظهر فيه بصحبة أسماء جلال، ونقيب الممثلين .وظهر الثلاثي في مقطع الفيديو وعلى وجههم ملامح الغضب، قبل أن يتحول الغضب إلى ابتسامة في نهاية الفيديو.وعلق رامز جلال على الفيديو بكلمات فهم منها نهاية الخلاف، بعدما كتب قائلا "مينفعش أسماء جلال تزعل من رامز جلال عشان هي طيبة وأنا ابن .. وخصوصا ان كلنا ولاد جلال.. حبيبتي يا سمسمة".