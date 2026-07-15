إلغاء قرار منع السفر بحق فضل شاكر في لبنان

وكانت المحكمة قد قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل شاكر في عدد من القضايا المنظورة أمامها مقابل كفالة مالية، بالتزامن مع إصدار قرار يمنعه من السفر.وجاء قرار إخلاء السبيل بعد تعرض شاكر لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ما حال دون حضوره إحدى جلسات محاكمته، بحسب ما أفاد به مكتبه الإعلامي ووسائل إعلام لبنانية.ولا يزال يمثل أمام في القضية المعروفة إعلامياً بـ" " التي وقعت في حزيران/يونيو 2013، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى إفادات الشهود.ويواجه الفنان اللبناني اتهامات بالانضمام إلى جماعة المسلحة، التي خاضت مواجهات مع ، وهي الاتهامات التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء.