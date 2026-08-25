وفاة ملكة "موسيقى الكانتري" عن عمر 80 عاما

وأضاف سيفر، وهو ابن أخت المغنية الراحلة في رسالة فيديو: "اليوم، أنا أمثل عائلتي بارتون وأوينز، وأعلن عن وفاة خالتي دولي ريبيكا بارتون دين.. إنه لشرف عظيم، شرف يمتزج بالفخر المطلق والحزن العميق. لكن الحزن هو شعورنا نحن، وليس دولي. لقد عاشت دولي حياة كاملة".ولم يكشف سيفر عن سبب وفاة بارتون، إلا أن المغنية نفسها كانت قد أعلنت في مايو 2026 عن إلغاء حفلاتها الموسيقية المقبلة، وكشفت عن خضوعها للعلاج من حصوات الكلى منذ عدة سنوات. وفي ذلك الوقت، أعربت نجمة موسيقى الكانتري الأمريكية عن أملها في العودة سريعا إلى حياتها النشطة.وكان من المقرر أن تحيي بارتون ثلاث حفلات موسيقية في لاس خلال شهر أيلول المقبل.بدأت دولي بارتون مسيرتها الفنية في منتصف خمسينيات الماضي، وحققت الاعتراف والشهرة في عام 1967 بأغنية Dumb Blonde، ودخلت أغنيتها Jolene، التي صدرت عام 1973، قائمة أعظم مائة أغنية كانتري وأعظم 500 أغنية على مر العصور بحسب تصنيف مجلة رولينغ ستون.