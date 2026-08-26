نجم مسلسل "الأوراق المتساقطة" يعمل سائق شاحنة في أمريكا

وجمعته الصورة بزوجته الأمريكية سارة سكوت وأبنائه، في أول ظهور عائلي له منذ ابتعاده عن الأضواء وتركه مهنة التمثيل قبل نحو عشرة أعوام، بعد زواجه وانتقاله إلى ، حيث بدأ حياة جديدة تماما، بعيداً عن الكاميرات والشهرة التي رافقته طوال سنوات عمله الفني.وكان كارل، الذي ترك خلفه عالم التمثيل ليتجه إلى العمل في المجال اللوجستي في ، حيث يعمل حاليا سائق شاحنة، قد لفت الأنظار مجددا بهذه الصورة التي أظهرت جانبا من حياته اليومية البسيطة، والتي علق عليها برسالة موجزة حملت نصائحه حول أولويات الحياة، قائلاً: "إن كنت ستستثمر فاستثمر في الحب. أحسن اختيار زوجتك، فهذه نصيحتي الاستثمارية الوحيدة"، مؤكداً بذلك أن الاستثمار الحقيقي الذي يستحق الاهتمام هو الحب والأسرة، بعيداً عن المكاسب المادية التي قد يسعى إليها الكثيرون.