من جديد.. "صدام حسين" في هوليوود

ويتناول المسلسل مراحل المطاردة والأحداث التي سبقت إلقاء القبض على الرئيس العراقي الأسبق ، إلى جانب مجريات التحقيق معه من قبل المحقق وضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ، الذي تولى عمليات استجوابه.وتولى الموسيقار يوسف عباس صياغة الهوية الموسيقية الكاملة للعمل، من خلال تأليف أوركسترالي وتوزيع سيمفوني، مع إدخال عناصر من الموسيقى العراقية ضمن البناء الفني، ليقدم طابعاً صوتياً مختلفاً يضيف بعداً ثقافياً إلى الدراما الأميركية.وبحسب المعلومات، يُعد عباس أول موسيقار عربي يعمل مع HBO في مجال الموسيقى، بعد أن تولى أيضاً صناعة الموسيقى للجزء الأول من العمل، بعنوان "استجواب الرئيس"، لصالح المنصة نفسها، والذي أخرجه المخرج العالمي ليزلي غريف وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن العالمي.ويمتلك عباس مسيرة فنية حافلة تضمنت أعمالاً عربية وأجنبية، إلى جانب مشاركاته في إنتاجات هوليوودية، ليُسجل حضوراً عراقياً بارزاً في مجال الموسيقى التصويرية، ويشارك كصانع رئيسي في أعمال سينمائية ودرامية ضمن المنظومة العالمية.