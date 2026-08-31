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فنانة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب
فن وثقافة
2026-08-31 | 11:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
417 شوهد
السومرية نيوز
– فني
اختارت الفنانة
اللبنانية
داليدا خليل
أن تتحدث للمرة الأولى بقدر كبير من الصراحة عن تجربة مؤلمة مرت بها في الماضي، بعدما كشفت عن تعرضها لمحاولة اغتصاب من أحد الأشخاص الذين كانوا ضمن دائرتها القريبة.
وأكدت في تصريحات إعلامية، أن هذه الواقعة تركت أثراً نفسياً بالغاً فيها، كما احتاجت إلى وقت طويل حتى تتمكن من تجاوز تبعاتها، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها في مواجهة أشخاص لم تكن تتوقع منهم الأذى، وهو ما جعل وقع التجربة أكثر قسوة عليها.
وأوضحت أن الاعتداء لم يكتمل، لكنها عاشت عقب الواقعة حالة شديدة من الحزن والمرض النفسي، خصوصاً أن الشخص الذي اتهمته بمحاولة الاعتداء لم يكن غريباً عنها، وإنما كان من معارف العائلة؛ الأمر الذي ضاعف شعورها بالصدمة والخذلان.
وقالت
داليدا
إنها كانت تتمنى لو امتلكت في ذلك الوقت القدرة على الحديث عما تعرضت له، معتبرة أن الصمت الذي اختارته آنذاك جعل تجاوز التجربة أكثر صعوبة، لافتة إلى أن ما حدث جعلها أكثر حذرًا في علاقاتها وأكثر قدرة على
قراءة
الأشخاص والمواقف.
درس في القوة
بمرور الوقت، تمكنت الفنانة
اللبنانية
من إبعاد الشخص المتسبب بأزمتها عن حياتها بشكل كامل، مؤكدة أنها استطاعت استعادة توازنها والنظر إلى ما جرى باعتباره تجربة قاسية أسهمت في تغيير شخصيتها ونظرتها إلى الآخرين.
وترى داليدا أن الحديث عن مثل هذه التجارب لا ينبغي أن يكون مدفوعاً بالرغبة في إثارة الاهتمام أو استدرار التعاطف، وإنما يمكن أن يتحول إلى وسيلة لمساندة أخريات ربما يجدن أنفسهن في ظروف مشابهة ولا يعرفن كيف يواجهنها.
ومن هذا المنطلق، وجهت رسالة مباشرة إلى الفتيات اللواتي يتعرضن للأذى أو الابتزاز، داعية إياهن إلى عدم الاستسلام للخوف أو الصمت، والاستفادة من مساحة الانفتاح التي أتاحها العصر الرقمي للتعبير عن المشكلات وطلب الدعم.
وأكدت أن رفع الصوت في مواجهة من يحاول استغلال الضحية أو ابتزازها يظل أكثر أهمية من الانشغال بتفاصيل هامشية، مشددة على أن الخوف والصمت قد يزيدان من وطأة الأزمة بدلاً من حلها.
بعيدًا عن التفاصيل
رغم استعدادها للحديث عن التجربة، فضلت
داليدا خليل
عدم الدخول في تفاصيل دقيقة حول الواقعة أو الكشف عن هوية الشخص الذي تحدثت عنه.
وأرجعت موقفها إلى رغبتها في الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها حالياً، موضحة أن حياتها تغيّرت وأن لديها أسرة تحرص على خصوصيتها، وبالتالي لا تريد أن تعيد فتح تفاصيل من الماضي يمكن أن تؤثر في حالتها النفسية أو تستنزف الطاقة الإيجابية التي تحاول الحفاظ عليها.
قصة حب بعيدة عن الإعلام
ويأتي هذا البوح في وقت تعيش فيه داليدا خليل مرحلة مختلفة على المستوى الشخصي، بعدما دخلت القفص الذهبي في سبتمبر 2025، بزواجها من رجل الأعمال اللبناني نيكولا زعتر المقيم في الإمارات.
وظلت قصة ارتباطهما بعيدة إلى حد كبير عن الأضواء، إذ استمرت علاقتهما نحو عام ونصف العام قبل الزواج، وسط حرص واضح من الطرفين على عدم تحويل حياتهما الخاصة إلى مادة يومية للإعلام.
ومنذ زواجها، حافظت داليدا على قدر من الخصوصية فيما يتعلق بتفاصيل حياتها الأسرية، مكتفية أحياناً بمشاركة لحظات محدودة مع متابعيها.
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