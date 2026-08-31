Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فنانة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب

فن وثقافة

2026-08-31 | 11:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فنانة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب
417 شوهد

السومرية نيوز – فني
اختارت الفنانة اللبنانية داليدا خليل أن تتحدث للمرة الأولى بقدر كبير من الصراحة عن تجربة مؤلمة مرت بها في الماضي، بعدما كشفت عن تعرضها لمحاولة اغتصاب من أحد الأشخاص الذين كانوا ضمن دائرتها القريبة.

وأكدت في تصريحات إعلامية، أن هذه الواقعة تركت أثراً نفسياً بالغاً فيها، كما احتاجت إلى وقت طويل حتى تتمكن من تجاوز تبعاتها، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها في مواجهة أشخاص لم تكن تتوقع منهم الأذى، وهو ما جعل وقع التجربة أكثر قسوة عليها.
وأوضحت أن الاعتداء لم يكتمل، لكنها عاشت عقب الواقعة حالة شديدة من الحزن والمرض النفسي، خصوصاً أن الشخص الذي اتهمته بمحاولة الاعتداء لم يكن غريباً عنها، وإنما كان من معارف العائلة؛ الأمر الذي ضاعف شعورها بالصدمة والخذلان.
وقالت داليدا إنها كانت تتمنى لو امتلكت في ذلك الوقت القدرة على الحديث عما تعرضت له، معتبرة أن الصمت الذي اختارته آنذاك جعل تجاوز التجربة أكثر صعوبة، لافتة إلى أن ما حدث جعلها أكثر حذرًا في علاقاتها وأكثر قدرة على قراءة الأشخاص والمواقف.
درس في القوة
بمرور الوقت، تمكنت الفنانة اللبنانية من إبعاد الشخص المتسبب بأزمتها عن حياتها بشكل كامل، مؤكدة أنها استطاعت استعادة توازنها والنظر إلى ما جرى باعتباره تجربة قاسية أسهمت في تغيير شخصيتها ونظرتها إلى الآخرين.
وترى داليدا أن الحديث عن مثل هذه التجارب لا ينبغي أن يكون مدفوعاً بالرغبة في إثارة الاهتمام أو استدرار التعاطف، وإنما يمكن أن يتحول إلى وسيلة لمساندة أخريات ربما يجدن أنفسهن في ظروف مشابهة ولا يعرفن كيف يواجهنها.
ومن هذا المنطلق، وجهت رسالة مباشرة إلى الفتيات اللواتي يتعرضن للأذى أو الابتزاز، داعية إياهن إلى عدم الاستسلام للخوف أو الصمت، والاستفادة من مساحة الانفتاح التي أتاحها العصر الرقمي للتعبير عن المشكلات وطلب الدعم.
وأكدت أن رفع الصوت في مواجهة من يحاول استغلال الضحية أو ابتزازها يظل أكثر أهمية من الانشغال بتفاصيل هامشية، مشددة على أن الخوف والصمت قد يزيدان من وطأة الأزمة بدلاً من حلها.
بعيدًا عن التفاصيل
رغم استعدادها للحديث عن التجربة، فضلت داليدا خليل عدم الدخول في تفاصيل دقيقة حول الواقعة أو الكشف عن هوية الشخص الذي تحدثت عنه.
وأرجعت موقفها إلى رغبتها في الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها حالياً، موضحة أن حياتها تغيّرت وأن لديها أسرة تحرص على خصوصيتها، وبالتالي لا تريد أن تعيد فتح تفاصيل من الماضي يمكن أن تؤثر في حالتها النفسية أو تستنزف الطاقة الإيجابية التي تحاول الحفاظ عليها.
قصة حب بعيدة عن الإعلام
ويأتي هذا البوح في وقت تعيش فيه داليدا خليل مرحلة مختلفة على المستوى الشخصي، بعدما دخلت القفص الذهبي في سبتمبر 2025، بزواجها من رجل الأعمال اللبناني نيكولا زعتر المقيم في الإمارات.
وظلت قصة ارتباطهما بعيدة إلى حد كبير عن الأضواء، إذ استمرت علاقتهما نحو عام ونصف العام قبل الزواج، وسط حرص واضح من الطرفين على عدم تحويل حياتهما الخاصة إلى مادة يومية للإعلام.
ومنذ زواجها، حافظت داليدا على قدر من الخصوصية فيما يتعلق بتفاصيل حياتها الأسرية، مكتفية أحياناً بمشاركة لحظات محدودة مع متابعيها.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
Play
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
Play
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
عشرين
Play
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
Play
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Live Talk
Play
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Play
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
علناً
Play
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
Play
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
Play
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
Play
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
Play
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
Play
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
Play
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
عشرين
Play
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
Play
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Live Talk
Play
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Play
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
علناً
Play
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
Play
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
Play
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
Play
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
Play
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25

اخترنا لك
أفضل 5 هواتف اقتصادية يمكنك شراؤها في 2026
13:11 | 2026-08-31
فاكهة شائعة تحسن نومك بشكل طبيعي.. هل تعرفها؟
12:54 | 2026-08-31
هاتف "هواوي" ينقذ صاحبه من الموت بسبب ميزة
12:43 | 2026-08-31
لماذا يجب المحافظة على نشاط القدمين؟.. القلب الثاني
12:31 | 2026-08-31
بيع صقر بـ400 ألف دولار
12:12 | 2026-08-31
ما علاقة القهوة بالتغيرات اللافتة في الدهون والعضلات والهرمونات
11:35 | 2026-08-31

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.