Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في الـ81 من عمره.. زواج فنان مصري للمرة السادسة

فن وثقافة

2026-11-08 | 00:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في الـ81 من عمره.. زواج فنان مصري للمرة السادسة
1,213 شوهد

السومرية نيوز- فني
أعلن الفنان المصري قيس عبد الفتاح زواجه في سن الـ81 الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عبد الفتاح عبر "فيسبوك" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت المناسبة، وعلق على الصور بكلمات حملت الامتنان والفرح، قائلا: "الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي".
وأثار فارق العمر الواضح بين الزوجين موجة من التساؤلات والآراء المختلفة، إذ عبر بعض المتابعين عن دهشتهم من إقدام الفنان على الزواج في هذه المرحلة العمرية، بينما رأى آخرون أن الأمر يرتبط بالحرية الشخصية، وأن اختيار شريك الحياة لا ينبغي أن يخضع لاعتبارات العمر.
كما دعا عدد من النشطاء إلى التعامل مع المناسبة باعتبارها حدثا شخصيا سعيدا، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو التدخل في تفاصيل الحياة الخاصة للفنان وزوجته.
وبالتزامن مع انتشار خبر زواجه، عاد اسم قيس عبد الفتاح إلى دائرة الاهتمام، وسط رغبة الجمهور في التعرف إلى أبرز محطات حياته ومسيرته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة.
ولد الفنان المصري عام 1945، وتخرج في معهد التمثيل، قبل أن يبدأ مشواره الفني من خلال أدوار صغيرة ومساندة في السينما المصرية. ومع مرور الوقت، توسعت مشاركاته لتشمل الأعمال التلفزيونية والإذاعية، ليصبح جزءا من عدد كبير من الإنتاجات الفنية.
وخلال مسيرته، شارك عبد الفتاح في نحو 45 عملا فنيا بين السينما والتلفزيون، وقدم أدوارا متنوعة، وإن كان حضوره في معظمها ضمن الأدوار الثانوية.
ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها "على باب الوزير"، إلى جانب الفنان عادل إمام، و"خلي بالك من زوزو" بمشاركة سعاد حسني وحسين فهمي، فضلا عن فيلم "أبي فوق الشجرة" الذي جمعه بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ.
أما على مستوى الدراما التلفزيونية، فكان له حضور في عدد من المسلسلات، من بينها "صرخة أنثى" مع داليا البحيري، ومسلسل "الحفار" الذي ينتمي إلى أعمال الدراما ذات الطابع الاستخباراتي.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦١ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-08
Play
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦١ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-06
Play
العراق في دقيقة 6-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-06
Play
العراق في دقيقة 6-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
Live Talk
Play
Live Talk
دور الفن في تطوير البيئة التعليمية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-05
Play
دور الفن في تطوير البيئة التعليمية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
Play
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦١ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-08
Play
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦١ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-06
Play
العراق في دقيقة 6-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-06
Play
العراق في دقيقة 6-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
Live Talk
Play
Live Talk
دور الفن في تطوير البيئة التعليمية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-05
Play
دور الفن في تطوير البيئة التعليمية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
Play
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29

اخترنا لك
بغداد تحتضن حفل مهرجان العراق الدولي بحضور نجوم عرب
14:10 | 2026-11-07
أجواء عربية في قلب أميركا.. هتافات وأهازيج خلال كلمة عبد الرحمن السيد
05:29 | 2026-11-07
بالفيديو.. فاجعة على طريق كركوك – تكريت ضحيتها عائلة كاملة
05:23 | 2026-11-07
"حبيبي" تشعل تيك توك في أميركا.. كلمة عربية تتحول إلى ترند بعد فوز عبد الرحمن السيد
04:51 | 2026-11-07
أصالة تكسر صمتها بعد حادثة أمريكا: السرقة التي أوجعت قلبها أكثر من الملايين!
03:56 | 2026-11-07
فرشة أسنان مبتكرة تصعق البكتيريا
01:19 | 2026-11-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.