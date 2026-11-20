وأدت الوعكة الصحية إلى تأجيل حفلتين كان من المقرر أن يحييهما المهندس في العاصمة العراقية يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري.وكان الفنان يستعد للتوجه إلى بغداد للمشاركة في الحفلين، إلا أن حالته الصحية حالت دون سفره، رغم وصول فرقته الموسيقية إلى العاصمة العراقية، بقيادة المايسترو .وأكد ، مدير أعمال ، خضوع الفنان لقسطرة قلبية، مشيرا إلى أن وضعه الصحي مستقر حاليا.من جانبه، كشف المخرج ، صديق المهندس المقرب، عن نقله إلى مدينة جدة في ، حيث أجريت له العملية بنجاح.ووجه الأنصاري رسالة إلى جمهور الفنان عبر حسابه على إنستغرام، طمأنهم فيها على حالته الصحية، قائلا إن المهندس بخير، وإن العملية تكللت بالنجاح، معربا عن تمنياته له بالشفاء التام والعودة إلى جمهوره، ولا سيما في بغداد.وكتب رئيس في عبر حسابه: "ألف سلامة للنجم الكبير أخي ماجد المهندس من الوعكة الصحية التي ألمت به، والله طمنا عليه".كما كتبت : "ألف مليون حمدلله على سلامتك يا غالي"، فيما أعربت الفنانة شذى عن تمنياتها له بالشفاء، وكتبت: "عيوني مجود حبيبي الله يقومك بالسلامة يارب ويشفيك ويبعد عنك كل شر".بدورها وجهت الفنانة رسالة إليه عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "ألف لا بأس عليك الغالي، يا رب يشفيك ويعافيك ويقومك لنا بالسلامة، وترجع تنوّر بلدك".كما نشر المخرج فؤاد مفلح رسالة دعا فيها للمهندس بالشفاء، واصفا إياه بـ"أخوي وسندي"، فيما كتب حسام كامل: "الله يشفيك حبيبي مجود، يا بعد الدنيا، ويرد لنا سالم، اللهم آمين". وتأتي هذه الرسائل في وقت يترقب فيه جمهور ماجد المهندس المزيد من الأخبار المطمئنة عن حالته الصحية.