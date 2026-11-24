وأوضح المخرج أن ما أثار استغرابه هو توقيت انتشار الشائعات، إذ كان منشغلا بتصوير مشاهده في مسلسل "تمكين"، في حين كانت تواصل تصوير مسلسل " "، قبل أن يفاجآ بتداول أخبار تتحدث عن انفصالهما، متسائلا عن الجهات التي تقف وراء نشر هذه الروايات وأسباب ترويجها.ولم يكتف بنفي الطلاق والخيانة، بل حرص على توضيح طبيعة علاقته بزوجته، مؤكدا أن الحب متبادل بينهما، وأن حياتهما الزوجية تقوم على التفاهم والاحترام، بعيدا عن الصورة التي حاولت بعض المنشورات رسمها.وأشار سامي إلى أن زواجهما المستمر منذ 16 عاما لم يشهد، بحسب روايته، تجاوزا من أحدهما في حق الآخر أو رفعا للصوت، موضحا أن الاحترام كان القاعدة التي اتفقا عليها منذ اليوم الأول، وأن أكبر خلاف قد يكون حدث بينهما لا يُقارن بالخلافات اليومية المعتادة بين الأزواج.كما وجه رسالة إلى مروجي الشائعات، داعيا إلى تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في العلاقات الإنسانية، مثل الحب والوفاء والدعم المتبادل، بدلا من اختلاق الأزمات ونشر أخبار تسيء إلى الآخرين.